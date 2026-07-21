Pezeshkian : Aucune puissance ne pourra arrêter la nation iranienne

Selon l’agence de presse ABNA, une réunion d’examen de l’avancement du projet de gouvernance basée sur les quartiers et les mosquées s’est tenue en présence de Massoud Pezeshkian, le président, dans le secteur de Chahardangeh de la ville d’Islamshahr.

Pezeshkian a qualifié l’ampleur de la vision et la profondeur de la réflexion comme conditions nécessaires à la réussite dans la gouvernance et a déclaré : plus l’horizon des dirigeants et des acteurs sociaux est large, plus il sera possible de mobiliser la participation des couches les plus larges de la société, mais si les visions sont limitées et à court terme, l’atteinte des grands objectifs sera impossible.

Le président, évoquant la situation particulière du pays, a ajouté : aujourd’hui, les ennemis s’efforcent de toutes leurs forces d’arrêter le mouvement de la nation iranienne sur la voie du progrès, mais si la volonté nationale se forme, aucune puissance ne pourra arrêter cette nation.

Pezeshkian a souligné : nous devons tous œuvrer pour faire traverser au pays les circonstances actuelles avec dignité, puissance et fierté, et ne jamais accepter que l’Iran reste à la traîne sur la voie du progrès mondial. Si cette préoccupation devient une conviction commune, les moyens d’y parvenir se formeront naturellement.

Le président a cité l’attention portée à la conception de la structure, à la division du travail, à la planification et à la systématisation des activités comme des atouts du projet mis en œuvre à Chahardangeh, et a ajouté : bien sûr, une partie des mesures dépend encore de capacités extérieures, alors que de nombreux problèmes peuvent être résolus en s’appuyant sur les compétences propres de ce même quartier et sur le potentiel populaire.