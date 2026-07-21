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Iravani : Nous condamnons l’attaque américaine contre la centrale nucléaire de Darkhovin

21 juillet 2026 - 08:24
Code d'info: 1842899
Source: ABNA
Iravani : Nous condamnons l’attaque américaine contre la centrale nucléaire de Darkhovin

L’ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies, à la suite de l’attaque agressive des États-Unis contre la centrale nucléaire de Darkhovin, a demandé au Secrétaire général de l’ONU et au Conseil de sécurité de condamner clairement cette attaque.

Selon l’agence de presse ABNA, Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l’Iran à l’ONU, a déclaré lundi, heure locale, dans sa lettre adressée à Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, et au président en exercice du Conseil de sécurité : La communauté internationale a constamment souligné que les attaques armées contre des installations nucléaires pacifiques ou les menaces de telles attaques sont inacceptables en toutes circonstances.

Il a précisé : La République islamique d’Iran demande au Secrétaire général de l’ONU et au Conseil de sécurité d’agir sans délai, sans discrimination ni double standard, et d’assumer leurs responsabilités conformément à la Charte des Nations Unies en condamnant explicitement l’attaque armée des États-Unis d’Amérique contre la centrale nucléaire de Darkhovin placée sous garanties de l’AIEA.

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