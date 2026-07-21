Iravani : Nous condamnons l’attaque américaine contre la centrale nucléaire de Darkhovin

Selon l’agence de presse ABNA, Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de l’Iran à l’ONU, a déclaré lundi, heure locale, dans sa lettre adressée à Antonio Guterres, Secrétaire général de l’ONU, et au président en exercice du Conseil de sécurité : La communauté internationale a constamment souligné que les attaques armées contre des installations nucléaires pacifiques ou les menaces de telles attaques sont inacceptables en toutes circonstances.

Il a précisé : La République islamique d’Iran demande au Secrétaire général de l’ONU et au Conseil de sécurité d’agir sans délai, sans discrimination ni double standard, et d’assumer leurs responsabilités conformément à la Charte des Nations Unies en condamnant explicitement l’attaque armée des États-Unis d’Amérique contre la centrale nucléaire de Darkhovin placée sous garanties de l’AIEA.