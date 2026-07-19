Intenses échanges de tirs entre militaires indiens et pakistanais

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne indienne NDTV, d'intenses échanges de tirs entre les forces de ce pays et le Pakistan sur la ligne de contrôle dans le secteur de Rajauri au Cachemire ont duré 2 heures.

Selon ce rapport, les militaires indiens ont empêché des éléments attaquants de franchir les frontières du pays.

Cet incident est considéré comme le plus important échange de tirs entre militaires indiens et pakistanais depuis la déclaration du cessez-le-feu en mai 2025 à la suite de l'escalade des tensions militaires bilatérales.

En avril 2025, l'Inde a lancé une opération militaire au Cachemire après une explosion dans la ville de Pahalgam et a visé des positions d'éléments armés à l'intérieur du territoire pakistanais. C'est précisément ce qui a provoqué les affrontements entre les militaires des deux pays.