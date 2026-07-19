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Poursuite des frappes israéliennes sur Gaza ; 10 personnes sont mortes en martyrs

19 juillet 2026 - 09:24
Code d'info: 1842039
Source: ABNA
Poursuite des frappes israéliennes sur Gaza ; 10 personnes sont mortes en martyrs

Des sources hospitalières à Gaza ont annoncé : au cours des dernières 24 heures, au moins 10 Palestiniens, dont trois enfants, ont été tués en martyrs dans les frappes israéliennes sur la ville de Gaza.

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, des sources hospitalières à Gaza ont annoncé : depuis samedi matin, 10 Palestiniens, dont trois enfants, ont été tués en martyrs dans les frappes israéliennes sur la ville de Gaza.

La même chaîne a également fait état d'une frappe aérienne de l'armée israélienne contre la localité d'Al-Qarara, au nord de la ville de Khan Younès.

Des sources des secours et des urgences de Gaza ont également annoncé qu'à la suite de la frappe sur le quartier d'Al-Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza, plusieurs personnes ont été blessées.

Selon ces rapports, au moins une femme a été tuée en martyr dans cette frappe et plusieurs autres ont été blessées.

Par ailleurs, « Mahmoud Bassal », porte-parole de l'organisation de secours et de sauvetage de Gaza, a également annoncé : à la suite de la frappe israélienne contre une tente d'hébergement pour déplacés dans la rue Keshko, à l'est du quartier d'Al-Zeitoun, une femme a été tuée en martyr, trois personnes sont portées disparues et plusieurs autres ont été blessées.

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