Poursuite des frappes israéliennes sur Gaza ; 10 personnes sont mortes en martyrs

Selon l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al Jazeera, des sources hospitalières à Gaza ont annoncé : depuis samedi matin, 10 Palestiniens, dont trois enfants, ont été tués en martyrs dans les frappes israéliennes sur la ville de Gaza.

La même chaîne a également fait état d'une frappe aérienne de l'armée israélienne contre la localité d'Al-Qarara, au nord de la ville de Khan Younès.

Des sources des secours et des urgences de Gaza ont également annoncé qu'à la suite de la frappe sur le quartier d'Al-Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza, plusieurs personnes ont été blessées.

Selon ces rapports, au moins une femme a été tuée en martyr dans cette frappe et plusieurs autres ont été blessées.

Par ailleurs, « Mahmoud Bassal », porte-parole de l'organisation de secours et de sauvetage de Gaza, a également annoncé : à la suite de la frappe israélienne contre une tente d'hébergement pour déplacés dans la rue Keshko, à l'est du quartier d'Al-Zeitoun, une femme a été tuée en martyr, trois personnes sont portées disparues et plusieurs autres ont été blessées.