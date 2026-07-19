La violation de l'accord a une fois de plus prouvé la nullité de la signature américaine

Selon l'agence de presse ABNA, Sa Sainteté l'ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Guide suprême de la Révolution, a publié un message sur l'épopée grandiose des adieux au martyr de l'Iran et sur l'explication des questions importantes du pays.

Sa Sainteté a déclaré : au moment même des funérailles du leader martyr, les violations répétées des engagements par le grand Satan concernant le mémorandum signé entre les présidents de l'Iran et de l'Amérique ont une fois de plus prouvé à tous cette vérité que la signature du président américain est aussi dénuée de valeur et invalide, et que la coercition, l'expansionnisme et la barbarie sont des composantes indissociables de la doctrine et de la méthode américaines. Aujourd'hui, le grand Satan a une fois de plus dévoilé son vrai visage sans masque, afin que cette sombre expérience de crime et de trahison soit une autre preuve solide du mensonge, de l'illogisme, de l'indignité de confiance et de la bassesse de l'Amérique. Maintenant que l'ennemi américain cherche à attiser la guerre, à supporter des fardeaux encore plus lourds et à accumuler davantage de honte, qu'il sache que le cher peuple iranien et le front de la résistance lui réservent des leçons inoubliables, dont les exploits des combattants de l'islam et le courage des braves gens du Sud ont déjà donné des exemples ces jours-ci.

Il est nécessaire de vous dire, à vous, peuple fidèle et fier de l'Iran, que l'une des choses les plus fondamentales en cette période est l'insistance sur l'unité de parole et la cohésion sacrée à tous les niveaux – parmi le peuple et les responsables, et dans tous les domaines – pour réaliser les nobles idéaux de la Révolution islamique et assurer la dignité et l'indépendance de l'Iran cher, en particulier face à l'ennemi américain criminel et rusé. Comme cela a été rappelé à maintes reprises et avec insistance, la préservation de l'unité et l'évitement de la division, des conflits, des divergences politiques et de la mise en avant des différences sociales sont un devoir pour tous ; et bien sûr, le rôle des responsables et des personnes dévouées et éprises de la Révolution, de l'Imam et du leader martyr dans la cohésion et l'intégration du pays est plus important et plus sensible.