Révélation des détails des frappes écrasantes de l'Iran ; des dizaines de militaires américains blessés en fuyant

Selon l'agence de presse ABNA, le journal The New York Times a reconnu que l'Iran a endommagé un grand nombre d'hélicoptères américains en Jordanie. Ces hélicoptères sont du type Black Hawk et chacun d'eux coûte 21 millions de dollars.

Le journal a rapporté, citant des responsables américains : nos forces en Jordanie ont été témoins de 4 attaques de l'Iran en 5 jours, qui ont fait des morts et des blessés. Les frappes de l'Iran ont blessé des dizaines de militaires et causé d'importants dégâts aux hélicoptères américains.

Ils ont ajouté : l'Iran dispose toujours d'importants stocks de missiles et peut, plus que jamais, percer les systèmes de défense aérienne américains. La Jordanie, en tant qu'hôte des principales bases aériennes américaines, revêt une importance particulière car, avant le début de la guerre, le Pentagone a transféré une partie de ses forces de Bahreïn, des Émirats arabes unis et du Qatar vers des zones plus sûres en Jordanie et dans les territoires occupés. Le rôle de la Jordanie dans le soutien aux opérations américaines s'était également accru. La première frappe de l'Iran a visé une installation sur la base aérienne du roi Fayçal, blessant 5 militaires américains. La deuxième frappe a visé la base est de la Jordanie, où étaient stationnés des hélicoptères américains. Il y a 48 heures, des missiles iraniens ont frappé la base de Muwaffaq as-Salti à al-Azraq, et 20 militaires américains qui fuyaient vers des abris ont été blessés. L'Iran a de nouveau frappé cette base vendredi, tuant deux militaires américains et en blessant quatre autres.

CBS News a également rapporté, citant un responsable américain, que la frappe de l'Iran a entraîné la mort de deux militaires américains sur la base de Muwaffaq as-Salti en Jordanie.

Auparavant, Donald Trump, le président américain, en réaction à la mort de deux militaires américains en Jordanie, avait qualifié cet incident de « très triste ».

Le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a confirmé la mort de deux militaires américains lors des frappes de l'Iran contre la base des forces américaines en Jordanie.

Trump a déclaré : voir une telle chose se produire est douloureux pour nous ; cet incident est très triste.