Selon l'agence de presse ABNA, CBS News, citant des responsables américains, a rapporté que plusieurs soldats américains ont été blessés à la suite de l'attaque iranienne contre les bases américaines en Jordanie.
Les États-Unis reconnaissent que plusieurs de leurs militaires ont été blessés lors de l'attaque iranienne contre la Jordanie
18 juillet 2026 - 10:14
Code d'info: 1841596
Source: ABNA
Des responsables américains ont reconnu que plusieurs militaires de ce pays ont été blessés à la suite de l'attaque iranienne contre les bases américaines en Jordanie.
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