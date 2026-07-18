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Les États-Unis reconnaissent que plusieurs de leurs militaires ont été blessés lors de l'attaque iranienne contre la Jordanie

18 juillet 2026 - 10:14
Code d'info: 1841596
Source: ABNA
Les États-Unis reconnaissent que plusieurs de leurs militaires ont été blessés lors de l'attaque iranienne contre la Jordanie

Des responsables américains ont reconnu que plusieurs militaires de ce pays ont été blessés à la suite de l'attaque iranienne contre les bases américaines en Jordanie.

Selon l'agence de presse ABNA, CBS News, citant des responsables américains, a rapporté que plusieurs soldats américains ont été blessés à la suite de l'attaque iranienne contre les bases américaines en Jordanie.

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