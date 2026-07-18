L’Iraq s’oppose à l’extension de la guerre dans la région

Selon l’agence de presse ABNA, Fouad Hussein, dans un entretien avec Al-Arabiya, a déclaré que des tentatives sont en cours pour entraîner l’Iraq dans la guerre, et a affirmé : « L’Iraq a subi des pertes matérielles à cause de cette guerre, et environ 200 citoyens iraquiens ont été tués jusqu’à présent. »

Il a ajouté : « Depuis le début de la guerre dans la région, l’Iraq n’a pas pu exporter de pétrole. »

Le ministre iraquien des Affaires étrangères a ensuite déclaré que l’Iraq s’engage à entretenir de bonnes relations avec les pays arabes du Golfe, et a ajouté que Bagdad est prêt à coopérer en matière de sécurité et à échanger des informations avec ces pays.