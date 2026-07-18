Selon l’agence de presse ABNA, les systèmes Patriot jordaniens ont cédé face aux missiles iraniens, et de nouvelles explosions ont secoué les bases des occupants américains au Koweït.

D’après les rapports officiels du Pentagone, le nombre de militaires américains blessés lors des récentes attaques est passé à 13 (10 soldats de l’armée et 3 marins) ; CBS News attribue ce bilan à des impacts directs de missiles sur des installations de Washington.

Les médias régionaux ont souligné que les missiles iraniens ont réussi à traverser les systèmes de défense jordaniens, ont défié les Patriots américains et ont atteint leurs cibles sur la base de « Muwaffaq as-Salti » ; l’intensité des explosions a été entendue jusque dans les territoires occupés.

Par ailleurs, des sources d’information font état de la poursuite des opérations anti-occupation, avec de multiples explosions qui ont de nouveau secoué les bases militaires américaines au Koweït.

De plus, le tir d’un missile balistique contre une base militaire américaine en Arabie saoudite montre que la machine de guerre des agresseurs, dans toute la région, est pratiquement paralysée face aux ripostes fermes et précises, et que leurs systèmes de défense vantés se sont révélés totalement inefficaces face à la puissance défensive de l’Iran.