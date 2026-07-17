La victoire de l'Iran sur l'Amérique et le régime sioniste est la victoire de toute la oumma

Selon l'agence de presse Abna, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, leader du mouvement Ansar Allah au Yémen, a prononcé un discours sur les derniers développements dans son pays et dans la région.

Le djihad sur le chemin d'Allah est le facteur de la victoire et de l'écrasement des oppresseurs

Au début de ce discours, le leader d'Ansar Allah au Yémen a déclaré : « Allah a fait du djihad une voie vers la victoire, la dignité et l'écrasement des oppresseurs, des agresseurs, des tyrans et des criminels. Le djihad sur le chemin d'Allah a été une tradition constante dans les missions divines des prophètes. En ce temps, nous faisons face aux oppresseurs les plus cruels de l'histoire. Les oppresseurs d'aujourd'hui tentent d'exploiter l'être humain au service de leurs objectifs sataniques et de réaliser leurs terribles convoitises. »

L'Amérique et Israël sont une source de mal et menacent la stabilité mondiale

Il a souligné : « L'Amérique, Israël et les parties qui gravitent autour de leur axe sont une source de mal qui menace la stabilité mondiale. L'Amérique et Israël n'ont cessé de cibler la stabilité mondiale par le pillage des richesses des nations et les guerres. En tête de tous les types d'attaques sionistes contre notre oumma islamique se trouve la "guerre douce" corruptrice et égarante. Le sionisme, à travers la "guerre douce", tente de détruire l'identité humaine, de la dominer complètement et de l'asservir. Le sionisme tente de détruire les nations, d'occuper leurs patries, de piller leurs richesses et de les exploiter. »

L'objectif du plan fictif du « Nouveau Moyen-Orient » est la domination sur l'oumma islamique

Le leader d'Ansar Allah a ajouté : « L'Amérique et Israël, par la "guerre dure", visent des massacres collectifs. L'Amérique et Israël ont été, durant toutes ces décennies, la source des guerres, des crimes, des discordes et des complots. Les complots du sionisme ne se sont pas arrêtés un seul jour dans le ciblage de l'oumma islamique, des pays arabes et du ciblage de la sécurité et de la stabilité mondiale. Les complots et les discordes dans notre région impliquent l'Amérique, Israël et le mouvement sioniste. Le plan sioniste intitulé "Changement du Moyen-Orient et création du Grand Israël" a été conçu pour dominer cette oumma. Les ennemis ne respectent aucun accord, aucune compréhension ni aucune loi internationale et n'ont aucune obligation. »