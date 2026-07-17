Frappe de drone du régime sioniste contre le sud du Liban

Selon l'agence de presse Abna, les actions agressives et les violations du cessez-le-feu par le régime sioniste dans le sud du Liban se poursuivent.

Dans le dernier cas de violation de la trêve, l'armée d'occupation a visé une motocyclette sur la route Al-Bayyada – An-Naqura dans la région de Tyr, dans le sud du Liban, par une frappe de drone. Aucun rapport sur d'éventuelles victimes de cette frappe n'a encore été publié.

Le correspondant d'Al-Manar a également rapporté que les occupants ont procédé à une explosion ce matin autour de la localité de Hadatha.

La localité d'Al-Mansuri, dans le sud du Liban, a également été visée par une frappe aérienne du régime sioniste aux premières heures de ce matin.

Les médias libanais ont également rapporté une frappe de drone de l'armée d'occupation contre la zone de Shukin dans la ville de Nabatiya, dans le sud du Liban.