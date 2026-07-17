Réaction du président de la commission de la sécurité nationale du Parlement aux attaques américaines

Selon l’agence de presse Abna, Ebrahim Azizi, président de la commission de la sécurité nationale du Parlement, a déclaré : « Les crimes de l’Amérique dans le sud du pays – comme l’école de Minab, l’hôpital pour enfants cancéreux d’Ahvaz, le gymnase de Lamerd, les attaques répétées contre les zones résidentielles et civiles, etc. – témoignent de l’impuissance et du désespoir de l’armée qui se prétend défenseure des droits de l’homme face à l’Iran, vainqueur de la guerre de 12 jours et de la bataille du Ramadan. »

Le président de la commission de la sécurité nationale du Parlement a souligné : « Le Sud glorieux a toujours été le bastion de la défense de l’Iran, et le cœur de tous les compatriotes s’y trouve. Les ennemis du peuple vaillant d’Iran doivent savoir que les forces du Parlement ne laisseront pas passer le sang versé des innocents et rendront leur vie noire. »