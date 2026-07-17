Destruction des chasseurs et des ravitailleurs américains stationnés en Jordanie

Selon l’agence de presse Abna, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé dans un communiqué la destruction de plusieurs ravitailleurs et chasseurs américains au moyen de missiles balistiques et de nombreux drones.

Le texte du communiqué est le suivant :

« Noble peuple de Jordanie ;

Peuples nobles de la terre foulée par les pieds des prophètes divins, ô vous qui êtes plus proches que tous les peuples du monde de la Palestine et qui connaissez le mieux les souffrances des opprimés de Gaza et de la Cisjordanie – après notre attaque de l’année dernière contre la base d’Al-Udeid au Qatar, l’armée américaine tueuse d’enfants, pour éloigner son centre de commandement de l’intense feu des combattants de l’Islam, a transféré le centre de commandement des forces américaines dans la région (CENTCOM) du Qatar vers Al-Azraq, sur votre sol. Et depuis lors jusqu’à aujourd’hui, le centre de commandement de la méchanceté contre le peuple palestinien et les autres pays islamiques se trouve sur votre terre et à votre portée.

Outre le CENTCOM, une base aérienne et des dizaines de ravitailleurs américains, de F-35, F-15 et F-16 sont stationnés sur votre sol, d’où ils mènent des frappes aériennes contre le peuple opprimé de Palestine, d’Iran et du Liban.

La nuit dernière, l’armée américaine tueuse d’enfants a encore commis des méfaits et a utilisé ses bases en Jordanie pour perpétrer un grand crime de guerre – visant des objectifs civils, dont plusieurs ponts, des zones résidentielles et une station de pompage d’eau à Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran.

En réponse à cette méchanceté, les combattants de l’Islam, dans la 14e vague de l’opération Nasr-2, sous le mot de passe béni « Ô Sahib az-Zaman (qu’Allah hâte son avènement), secours-moi ! », ont attaqué en deux phases les chasseurs et ravitailleurs américains stationnés en Jordanie avec plusieurs missiles balistiques et de nombreux drones, ce qui a conduit à la destruction de plusieurs ravitailleurs et chasseurs américains et à des dommages graves pour un nombre encore plus grand d’entre eux. »