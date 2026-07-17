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Destruction des chasseurs et des ravitailleurs américains stationnés en Jordanie

17 juillet 2026 - 14:35
Code d'info: 1841279
Source: ABNA
Destruction des chasseurs et des ravitailleurs américains stationnés en Jordanie

Les combattants de l’Islam, par des frappes de missiles et de drones, ont détruit plusieurs chasseurs et ravitailleurs américains stationnés en Jordanie et ont gravement endommagé d’autres équipements.

Selon l’agence de presse Abna, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé dans un communiqué la destruction de plusieurs ravitailleurs et chasseurs américains au moyen de missiles balistiques et de nombreux drones.

Le texte du communiqué est le suivant :

« Noble peuple de Jordanie ;
Peuples nobles de la terre foulée par les pieds des prophètes divins, ô vous qui êtes plus proches que tous les peuples du monde de la Palestine et qui connaissez le mieux les souffrances des opprimés de Gaza et de la Cisjordanie – après notre attaque de l’année dernière contre la base d’Al-Udeid au Qatar, l’armée américaine tueuse d’enfants, pour éloigner son centre de commandement de l’intense feu des combattants de l’Islam, a transféré le centre de commandement des forces américaines dans la région (CENTCOM) du Qatar vers Al-Azraq, sur votre sol. Et depuis lors jusqu’à aujourd’hui, le centre de commandement de la méchanceté contre le peuple palestinien et les autres pays islamiques se trouve sur votre terre et à votre portée.

Outre le CENTCOM, une base aérienne et des dizaines de ravitailleurs américains, de F-35, F-15 et F-16 sont stationnés sur votre sol, d’où ils mènent des frappes aériennes contre le peuple opprimé de Palestine, d’Iran et du Liban.

La nuit dernière, l’armée américaine tueuse d’enfants a encore commis des méfaits et a utilisé ses bases en Jordanie pour perpétrer un grand crime de guerre – visant des objectifs civils, dont plusieurs ponts, des zones résidentielles et une station de pompage d’eau à Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran.

En réponse à cette méchanceté, les combattants de l’Islam, dans la 14e vague de l’opération Nasr-2, sous le mot de passe béni « Ô Sahib az-Zaman (qu’Allah hâte son avènement), secours-moi ! », ont attaqué en deux phases les chasseurs et ravitailleurs américains stationnés en Jordanie avec plusieurs missiles balistiques et de nombreux drones, ce qui a conduit à la destruction de plusieurs ravitailleurs et chasseurs américains et à des dommages graves pour un nombre encore plus grand d’entre eux. »

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