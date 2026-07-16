CBS : Les États-Unis planifient une attaque contre Cuba

Selon l'agence de presse ABNA, CBS News a rapporté que les planificateurs militaires américains examinent un large éventail d'options pour une éventuelle action contre Cuba, y compris une frappe aérienne impliquant des milliers de soldats américains.

Le rapport, citant plusieurs responsables américains informés de ces discussions, a déclaré que la frappe aérienne serait menée par la 101e division aéroportée – la seule unité entraînée pour une telle mission.

Ces responsables ont souligné que cette planification ne signifie pas que le président Donald Trump ou le Pentagone ont pris la décision de lancer une opération.

Le rapport indique également que toute action militaire contre Cuba sera confrontée à de grands défis, car d'importantes ressources militaires américaines sont toujours engagées dans des opérations contre l'Iran.