Le porte-parole de l'armée : l'Amérique ne peut pas ouvrir le détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse ABNA, le général de brigade Mohammad Akraminia, mercredi soir, lors de la cérémonie commémorative du martyre du leader de la nation dans la salle de prière Moussalla d'Amol, a déclaré : l'ennemi a annoncé qu'il détruirait toutes les positions militaires de l'Iran en une semaine, mais il a vu les missiles iraniens au-dessus de sa tête pendant 40 jours.

Évoquant la violation du mémorandum par l'ennemi et la création d'un couloir illégal au sud du détroit d'Ormuz, il a déclaré : les forces armées ont fermement riposté à cette agression et ont ciblé les navires contrevenants, car tant que l'Amérique n'aura pas accepté le système juridique iranien et qu'un mécanisme fondé sur la volonté iranienne ne régnera pas dans le détroit d'Ormuz, ce détroit restera fermé.

Il a souligné que l'agression honteuse et les méfaits des Américains ne peuvent pas ouvrir le détroit d'Ormuz, et a ajouté : l'acceptation par l'Amérique des dispositions du mémorandum, l'abandon des méfaits et de l'hostilité, et l'instauration des lois iraniennes sont la voie vers l'ouverture du détroit d'Ormuz.