Zahrabi : L'évaluation des dommages environnementaux dans le détroit d'Ormuz est à l'étude

Hamid Zahrabi, vice-président chargé de l'environnement naturel et de la biodiversité de l'Organisation de la protection de l'environnement, s'est entretenu avec le correspondant de « Mehr » sur la dernière situation de l'évaluation des dommages environnementaux subis par le détroit d'Ormuz. Il a déclaré : l'examen de l'ampleur des dommages causés à l'environnement, à la biodiversité du pays et des pollutions dues aux émissions de polluants reste à l'ordre du jour de l'Organisation de la protection de l'environnement, et les études d'experts dans ce domaine se poursuivent.

Il a ajouté : en ce qui concerne les zones terrestres gérées par l'Organisation de la protection de l'environnement, en raison de l'accès aux informations et de la possibilité de collecter des données de terrain, les évaluations ont été réalisées et le montant des dommages a été estimé.

Selon Zahrabi, les résultats de ces évaluations ont été transmis aux autorités compétentes pour le suivi juridique et administratif.

Le vice-président chargé de l'environnement naturel et de la biodiversité de l'Organisation de la protection de l'environnement, évoquant la situation du détroit d'Ormuz et d'autres écosystèmes marins, a déclaré : les études relatives à cette partie sont menées par le vice-président chargé de l'environnement marin de l'Organisation. En raison de la nature dynamique et fluide des milieux marins, l'évaluation des dommages environnementaux dans ces zones est plus complexe que dans les écosystèmes terrestres et nécessite des examens précis et scientifiques.

Il a souligné : l'évaluation des dommages environnementaux subis par le détroit d'Ormuz et d'autres écosystèmes marins sera annoncée après l'achèvement des études et la synthèse des résultats.