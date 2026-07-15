Les piliers durables de l'école du Leader martyr

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L'école de pensée du défunt Guide suprême, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, repose sur quatre principes fondamentaux : la centralité de Dieu, la création d'espoir, la démocratie participative et l'étude de l'histoire. Ces valeurs, qui ont structuré sa vision et sa gouvernance, offrent un cadre pour le progrès, la résistance et le service désintéressé au peuple. En cette période de deuil et de recueillement, ces principes apparaissent comme une boussole pour les générations futures, réaffirmant la voie de la justice, de l'indépendance et de la dignité.