Ayatollah Ramazani : « La mobilisation historique après le martyre du Guide prouve la renaissance de la nation islamique »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Voici le texte intégral de la déclaration de l'ayatollah Reza Ramazani, secrétaire général de l'Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS) :

Texte intégral de la déclaration

Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

« Ceux qui ont cru en Dieu et en Ses messagers, ceux-là sont les véridiques et les martyrs auprès de leur Seigneur. Ils auront leur récompense et leur lumière. Et ceux qui ont mécru et ont traité Nos signes de mensonge, ceux-là sont les gens de la fournaise. » (Coran, sourate al-Nisa, verset 74)

Le martyre du serviteur vertueux de Dieu, descendant du Prophète, d'Ali, de Fatima et de Hussein (que la paix soit sur eux), savant et juriste divin, source d'imitation des fidèles des Ahl al-Bayt (AS), penseur réformateur, guide de la nation islamique et leader des hommes libres du monde, gardien juriste et souverain juste, combattant infatigable, perspicace face à l'ennemi, défenseur des opprimés, des peuples de la région, de la résistance contre l'arrogance et de la cause du peuple palestinien, porteur de l'étendard de l'attente de l'Imam Mahdi (que Dieu hâte sa venue), l'Imam martyr, le grand ayatollah Sayyed Ali Hosseini Khamenei, est une perte douloureuse et une brèche irréparable pour l'Islam, pour la nation iranienne, pour la communauté islamique et pour le monde entier.

L'adieu historique du peuple d'Iran et d'Irak, et de tous les membres de la nation islamique, depuis le grand Musalla de Téhéran – qui est l'un des héritages de cet Imam et Guide martyr – jusqu'à la région de « Âl-e Mohammad », à Qom la sainte et au sanctuaire sacré de Fatima Masouma (que la paix soit sur elle), et à la mosquée sacrée de Jamkaran, puis jusqu'au dôme des saintes demeures de ses ancêtres Ali, Hussein et Abbas (que la paix soit sur eux) à Najaf et à Karbala, porté sur les épaules du peuple fervent et fidèle d'Irak, et jusqu'à Machhad la sainte – où il reposa en terre, en soldat aux côtés de son commandant, le réconfort des âmes, le soleil des soleils, dans la terre de Tus –, tout cela après une vie de jihad scientifique, politique et sur le terrain, d'efforts pour l'éveil du monde islamique, de guidance et d'accomplissement de la mission prophétique d'éducation et de formation, d'approfondissement de la compréhension de la société islamique et de progression vers la civilisation islamique moderne, d'explication et de sensibilisation pour dévoiler l'ignorance moderne et y faire face, face à l'esclavage de la nouvelle ère et au colonialisme post-moderne, et pour crier, résister et affronter l'oppression, la tyrannie et l'arrogance, et surtout, pour diriger et guider la nation. Il est parti avec fierté vers son Seigneur, afin que son nom demeure à jamais dans l'histoire comme le seul savant, source d'imitation, souverain et leader martyr depuis son grand-père, le Commandeur des Croyants Ali (AS).

Le martyre du grand leader des musulmans du monde fut le début de la renaissance du peuple iranien et de la nation islamique. La présence de dizaines de millions d'hommes libres dans tous les espaces publics de l'Iran pendant plus de quatre mois, et lors des cérémonies mythiques d'adieu à l'Imam martyr et des funérailles de son corps sacré dans cinq villes de deux pays – une participation qui, sans aucun doute, si les conditions l'avaient permis, tous les membres de la nation islamique auraient souhaité y prendre part –, tout cela est un signe de la renaissance de la nation, de la volonté et de la détermination des musulmans et des hommes libres à lutter contre l'arrogance, contre l'Amérique hégémonique et le régime illégitime sioniste, pour la continuation du chemin droit du jihad, pour le renouveau de la gloire et de la grandeur islamiques, sous la direction de son successeur légitime, l'ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei (que Dieu prolonge sa vie). Cette voie se poursuivra jusqu'à la victoire, l'établissement des fondations de la civilisation islamique moderne, l'attente du Sauveur jusqu'à son avènement, et l'instauration du gouvernement juste et équitable qui fera la fierté de l'Islam et de ses adeptes.

En mon nom propre, au nom de l'Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS), de tous les chiites, des musulmans et des justiciers du monde, et en écho à tous les leaders et élites soucieux de la nation, j'exprime ma gratitude et ma reconnaissance pour la présence inégalée et la participation extraordinaire et au-delà de toute imagination des membres du peuple iranien et de la nation islamique, des gouvernements et des autorités officielles, des leaders religieux et du clergé de toutes les confessions, des penseurs et des élites du monde, des combattants et de tous les amoureux du chemin de l'Imam martyr qui, pour s'acquitter de leur dette envers ce leader qui a marqué l'histoire, ont surmonté les difficultés du voyage et les obstacles à la participation à cet événement historique. J'espère qu'ils pardonneront nos manquements, en ce moment de deuil et de difficultés régionales et mondiales, avec leur indulgence et leur tolérance.

Je demande à Dieu Tout-Puissant de nous accorder à tous la grâce de rester unis dans notre fidélité au pacte divin, de poursuivre la voie de cet Imam martyr et d'élever la parole de Dieu.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.

Reza Ramazani

Secrétaire général de l'Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS)

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