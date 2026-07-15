Nouvelle équation des Yéménites face aux agresseurs saoudiens

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, les forces armées yéménites ont émis, via leurs médias de guerre, un avertissement sévère et sans équivoque à toutes les compagnies aériennes leur interdisant de voler dans l'espace aérien saoudien.

Ces forces ont souligné que les compagnies internationales devraient « prendre ces avertissements au sérieux jusqu'à la levée du blocus de l'aéroport international de Sanaa ». Ainsi, Sanaa a mis en œuvre l'équation « aéroport contre aéroport et blocus contre blocus ».

Sanaa a réaffirmé dans cette déclaration son engagement à briser le blocus du Yémen et, tout en menaçant d'étendre les attaques contre les aéroports saoudiens en cas de guerre, a déclaré que l'arrêt de l'activité de l'aéroport de Sanaa pendant de nombreuses années est un « crime humanitaire » affectant des millions de civils.

Cet avertissement est intervenu après que Yahya Saria, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé une attaque contre l'aéroport international d'Abha, situé à l'intérieur du territoire saoudien, au moyen de plusieurs missiles balistiques et de drones.

Il a souligné que cette opération a atteint avec succès tous ses objectifs et qu'elle constitue le premier message en réponse à l'agression contre l'aéroport international de Sanaa ; il a également ajouté que si le blocus des aéroports yéménites se poursuit, le processus de représailles sera étendu.