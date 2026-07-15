Baqa'i : La liste des crimes américains contre les Iraniens s'allonge chaque jour

Selon l'agence de presse ABNA, Ismail Baqa'i, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a écrit sur sa page personnelle, en référence à l'agression militaire américaine contre des sites dans notre pays, y compris la province de Hormozgan, le mardi 23 Tir 1405 (14 juillet 2026), qui a entraîné le martyre de trois membres de la famille d'un garde de l'environnement dans le district de Hajiabad : « La liste des crimes américains contre les Iraniens s'allonge chaque jour, et chaque jour qui passe, les États-Unis dévoilent un nouveau volet de leur hostilité envers l'Iran ; à l'aube de mardi, l'armée terroriste américaine a attaqué un poste d'inspection principal de l'environnement dans le village de Seyyed-Jozar, district de Hajiabad, au nord de Hormozgan, et a tué trois membres de la famille de M. Javad Hassan-Zadeh, l'inspecteur environnemental travailleur. »

Il a ajouté : « Ce n'est que le dernier exemple en date des odieux crimes de guerre américains au cours des quatre mois et demi derniers, qui ont commencé par l'assassinat de dirigeants, d'enfants, de femmes et d'hommes iraniens à Téhéran, Minab, Lamerd et ailleurs le 9 Esfand 1404 (28 février 2026). »

Baqa'i a souligné : « Chaque nouveau crime renforce la détermination des Iraniens à poursuivre la justice et à traduire en justice et à punir les auteurs et les commanditaires de ces crimes. »