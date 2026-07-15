Gharibabadi : nous avons proposé une nouvelle route pour la navigation à Oman

Selon l'agence de presse ABNA, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires juridiques et internationales, a ajouté dans une interview télévisée : en temps de guerre, lorsque la sécurité nationale et les intérêts nationaux d'un pays sont attaqués, on ne peut pas parler du droit international uniquement d'un point de vue ordinaire.

Il a déclaré : certains pourraient dire que les diplomates ne devraient pas employer un tel langage, mais la réalité est que lorsqu'un pays est en guerre et que les principes fondamentaux du droit international ont été violés par les agresseurs, on ne peut pas attendre de ce pays qu'il continue, sans tenir compte de ces circonstances, à insister uniquement sur le respect de ses obligations internationales comme en temps normal.

Gharibabadi a poursuivi : j'ai fait cette introduction parce que certains affirment que le détroit d'Ormuz se trouve entre deux pays, l'Iran et Oman, et qu'il faut donc respecter la souveraineté d'Oman, et que ce pays a le droit de maintenir ouverte la route pour les navires marchands dans ses eaux. D'un point de vue juridique, cet argument peut être avancé en temps normal, car Oman est également considéré comme l'un des États riverains du détroit d'Ormuz.

Il a ajouté : mais il y a ici deux points essentiels. Premièrement, nous sommes en situation de guerre. Le détroit d'Ormuz pourrait être utilisé par les agresseurs pour menacer la sécurité nationale de l'Iran et faciliter certaines opérations militaires contre le pays. Si l'Iran ne contrôle que ses eaux territoriales, mais n'exerce pas une surveillance efficace sur les autres parties du détroit, la menace contre la sécurité nationale via cette route persistera. Par conséquent, il ne s'agit pas uniquement de la souveraineté d'Oman.

Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales a poursuivi : le deuxième point est qu'Oman a toujours été un bon voisin pour la République islamique d'Iran et a adopté, à différentes périodes, y compris lors de la guerre récente, des positions de principe contre l'élargissement du conflit. Les relations entre l'Iran et Oman sont distinctes de celles avec de nombreux pays de la région du golfe Persique et reposent sur la coopération et le respect mutuel. Par conséquent, la République islamique d'Iran n'a pas l'intention de porter atteinte à la souveraineté d'Oman.