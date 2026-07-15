Selon l'agence de presse ABNA, les Gardiens de la Révolution islamique ont publié une déclaration indiquant que plusieurs hangars de stockage d'armes, de composants de bâtiments de surface et d'aéronefs ennemis, ainsi que les rampes d'installation des drones MQ‑9, ont été pris pour cibles dans la troisième vague.
Les Gardiens de la Révolution : nous avons visé des hangars d'armement et des rampes pour drones MQ‑9
15 juillet 2026 - 10:17
Code d'info: 1840474
Source: ABNA
Les Gardiens de la Révolution islamique ont annoncé dans un communiqué que plusieurs hangars abritant des armes, des pièces de navires et d'aéronefs ennemis, ainsi que des rampes de déploiement pour drones MQ‑9, ont été visés lors de la troisième vague d'attaques.
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