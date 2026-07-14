Selon l'agence de presse Abna, Associated Press a rapporté une augmentation des pertes de l'armée américaine dans la guerre contre l'Iran et a annoncé qu'un pilote de la marine américaine a été tué dans un accident d'hélicoptère en mer d'Arabie au début du mois de juillet.

Néanmoins, l'agence a déclaré que le nombre officiel de pertes de l'armée dans cette guerre n'était que de 14 et a précisé que le nombre de soldats américains blessés avait dépassé lundi la barre des 400. Tim Hawkins, un porte-parole du Commandement central des États-Unis (CENTCOM), a déclaré que la majorité des blessés avaient subi des « lésions cérébrales traumatiques » (TBI).

La marine américaine avait initialement décrit l'accident d'hélicoptère survenu le 1er juillet comme un « atterrissage d'urgence » et avait déclaré qu'il n'y avait aucun signe que la situation d'urgence ait été causée par un acte hostile. Trois autres membres d'équipage de l'hélicoptère ont été secourus peu après l'incident.

Selon ce rapport, le nombre total de militaires blessés a atteint 414, ce qui, selon l'AP, inclut un membre de l'armée de l'air américaine ajouté à cette liste lundi.

Les « lésions cérébrales traumatiques », souvent causées par des explosions à proximité (même par l'explosion d'une grenade ou d'un roquette), peuvent avoir des effets à long terme et complexes sur la santé mentale et les capacités cognitives des soldats. Ce problème est devenu l'un des principaux défis pour les militaires après les guerres récentes des États-Unis au Moyen-Orient.

Alors que les États-Unis ont annoncé que le nombre de blessés de guerre dépassait les 400, l'absence de données précises de la part du CENTCOM sur la nature de leurs blessures laisse des ambiguïtés quant à l'ampleur réelle des pertes américaines. Les Américains ont déjà prouvé par le passé, notamment lors de l'opération de missiles iraniens contre la base d'Aïn al-Assad, qu'ils censurent les informations concernant leurs pertes réelles en temps de guerre.