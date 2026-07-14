Baisse du soutien au régime sioniste parmi les jeunes Juifs américains

Selon l'agence de presse Abna citant le journal The Hill, un nouveau sondage dont les résultats ont été publiés lundi montre une baisse manifeste de l'importance du soutien au régime sioniste pour les jeunes Juifs américains – des jeunes qui se tournent de plus en plus vers d'autres outils et méthodes pour se connecter à leur identité culturelle et religieuse.

Ce sondage, réalisé par Associated Press en collaboration avec le NORC Center for Public Policy Research, souligne que seulement 42 % des Juifs américains de moins de 45 ans considèrent le soutien au régime sioniste comme un principe important de leur identité religieuse.

En outre, 37 % des Juifs de moins de 45 ans estiment que l'agression du régime sioniste dans la bande de Gaza constitue clairement un génocide.

Une équipe d'experts mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a conclu le mois dernier qu'Israël a effectivement commis un génocide dans la bande de Gaza.