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Soutien du mouvement irakien Nujaba aux Yéménites face à l'agression saoudienne

14 juillet 2026 - 17:18
Code d'info: 1840193
Source: ABNA
Soutien du mouvement irakien Nujaba aux Yéménites face à l'agression saoudienne

Le adjoint militaire du mouvement irakien Nujaba a salué les positions héroïques des Ansarullah yéménites et a déclaré que ce mouvement soutiendra les Ansarullah yéménites dans leur combat contre les ennemis de Dieu et de l'humanité.

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masirah, le cheikh Abdulqadir al-Karbalai, adjoint militaire du mouvement irakien « Nujaba », a déclaré dans un communiqué que les positions héroïques des Yéménites face à l'agression saoudienne sont une source de fierté pour la résistance irakienne et tous les hommes libres du monde.

Le cheikh al-Karbalai a précisé dans ce communiqué : « Les positions héroïques que les Ansarullah yéménites adoptent face à l'agression wahhabite menée par le régime saoudien inféodé sont une source de fierté et d'honneur pour tout homme libre à travers le monde. »

Il a ajouté : « Nous leur serrons chaleureusement la main et nous les soutenons dans le combat qu'ils jugent juste ; car le droit des opprimés ne s'arrache à ces mercenaires que par la force des bras et l'imposition de l'équation de dissuasion. »

L'adjoint militaire de Nujaba a souligné que la résistance irakienne « avec la permission de Dieu, restera un front uni et un corps cohérent pour faire face aux ennemis de Dieu et de l'humanité jusqu'à ce que Dieu accomplisse Son décret prédestiné. »

Il a conclu en soulignant : « La victoire ne vient que de Dieu, et la bonne fin appartient aux pieux. »

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