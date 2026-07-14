Oman : Les menaces les plus dangereuses ne viennent pas de Téhéran mais de Tel-Aviv

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, Badr al-Busaidi, ministre des Affaires étrangères d'Oman, a souligné : « Des pourparlers complexes sont actuellement en cours pour élaborer un mécanisme à long terme visant à garantir la liberté de mouvement des navires dans le détroit d'Ormuz. »

Il a ajouté : « Nous avons la responsabilité de coopérer avec l'Iran et la communauté internationale pour parvenir à un mécanisme garantissant la liberté de mouvement des navires. »

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman a déclaré : « Les menaces les plus dangereuses pour la sécurité du golfe Persique ne viennent pas de l'intérieur de celui-ci, mais des décisions et des actions extérieures à cette région, en particulier de Tel-Aviv. »

Il a précisé : « Les relations avec l'Amérique doivent être réajustées pour être davantage en phase avec les réalités stratégiques apparues pendant la guerre. La guerre actuelle a été catastrophique, n'a eu aucun mandat des Nations Unies et n'a atteint aucun de ses objectifs. »