Réprimander l’Iran pour sa légitime défense contre l’agression est irresponsable et injustifié

Selon l’agence de presse, Esmaïl Baghaï, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, sur sa page personnelle, en réaction aux préoccupations du porte-parole de l’ONU au sujet de ce qu’il a décrit comme une « confrontation militaire » et des attaques de l’Iran contre des pays de la région et des navires, a écrit sur le réseau X :

« Monsieur le Porte-parole ! Cette situation n’est pas une "confrontation militaire", mais la poursuite de l’agression militaire flagrante initiée le 28 février par les États-Unis et le régime sioniste contre l’Iran.

L’Iran n’a attaqué personne ; les frappes de l’Iran contre des bases et des biens militaires appartenant aux États-Unis, situés sur la rive sud du golfe Persique, constituent l’exercice du droit inhérent à la légitime défense conformément au droit international.

Vous devriez demander aux pays qui mettent leur territoire et leurs bases à la disposition des États-Unis d’empêcher que les États-Unis utilisent leur territoire pour préparer une attaque contre l’Iran.

Il est irresponsable, au lieu de demander des comptes aux agresseurs pour leurs violations flagrantes du droit international, de réprimander l’Iran pour sa légitime défense.

Par ailleurs, le nom correct est "golfe Persique" ; veuillez respecter les directives pertinentes des Nations Unies, y compris les circulaires des 18 août 1994 et 14 mai 1999 qui rendent obligatoire l’utilisation du nom complet "golfe Persique".»