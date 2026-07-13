Selon l’agence de presse ABNA, le bureau des relations publiques de l’armée de la République islamique d’Iran a annoncé dans un communiqué les frappes de drones de l’armée contre les bases américaines dans la région.

Le texte de ce communiqué est le suivant :

« En réponse aux attaques illégales répétées des États-Unis contre notre pays, il y a quelques heures, dans le cadre d’une nouvelle série de frappes de drones de l’armée de la République islamique d’Iran, les positions des forces américaines, les systèmes de défense aérienne et de missiles, les abris et les hangars de soutien de l’armée terroriste américaine au Koweït ont été ciblés par les drones destructeurs de l’armée.

L’armée de la République islamique d’Iran, tout en condamnant les attaques répétées de l’ennemi américain contre certains centres militaires, les infrastructures civiles et la population, ainsi que la violation flagrante des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, a souligné : avec la détermination et la volonté ferme des forces armées et avec toute notre puissance, nous n’hésiterons pas un seul instant à défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Iran et de nos chers compatriotes contre toute agression de l’ennemi. »