Selon l'agence de presse ABNA citant Novosti, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est adressé aux autorités cubaines en affirmant que ce pays devrait changer sa trajectoire politique avant qu'il ne soit trop tard.

Il a déclaré sur un ton menaçant : « Les États-Unis utilisent tous les moyens disponibles pour faire face aux menaces émanant du système en place à Cuba contre notre sécurité nationale. »

Rubio a poursuivi en tenant des propos démagogiques, affirmant que les États-Unis cherchent à réaliser des réformes économiques et politiques à Cuba afin d'assurer un avenir meilleur pour ce pays !

Cela survient alors que le gouvernement américain, par le biais du blocus pétrolier de Cuba, aggrave la situation humanitaire dans ce pays, provoquant des pénuries de carburant et des coupures d'électricité généralisées. Trump avait également menacé Cuba d'une frappe militaire.