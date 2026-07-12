Rapports des Émirats arabes unis, de Jordanie, du Koweït, du Qatar et de Bahreïn / Que se passe-t-il sur la base américaine ?

Selon l'agence de presse ABNA citant le réseau Al-Ahad d'Irak, des informations ont été publiées concernant l'activation des systèmes de défense aérienne sur la base de Muwaffaq as-Salti en Jordanie.

Ces rapports n'ont pas encore été confirmés ou démentis par les médias et les responsables officiels jordaniens, et aucune information n'a été fournie sur le type de menace potentielle ou les raisons de l'activation de la défense aérienne.

La base de Muwaffaq as-Salti est l'une des principales bases aériennes de Jordanie et un lieu de stationnement de militaires américains, où, ces derniers jours et semaines, dans le contexte des tensions régionales, les mesures de sécurité et de défense ont été renforcées.

Des bruits d'explosion entendus au Koweït

Certaines sources non officielles ont également fait état de bruits d'explosion au Koweït.

Jusqu'à présent, les sources et autorités officielles koweïtiennes n'ont pas réagi à cette information.

Activation des sirènes d'alarme à Bahreïn

Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn, tout en confirmant le déclenchement des sirènes d'alarme dans le pays, a demandé aux citoyens et aux résidents de se rendre dans l'endroit sûr le plus proche pour assurer leur sécurité.

Qatar : Les citoyens doivent rester chez eux et dans des lieux sûrs

Le ministère de l'Intérieur du Qatar a également publié un avis indiquant que le niveau de menace sécuritaire dans le pays est évalué comme élevé et a demandé à tous les citoyens et résidents de rester dans leurs maisons et dans des lieux sûrs jusqu'à nouvel ordre.

Affirmation des Émirats concernant la riposte de la défense aérienne face à la menace de missiles et de drones

Le ministère de l'Intérieur des Émirats a également affirmé que les systèmes de défense aérienne du pays ripostent face à une menace de missiles.

Le ministère de la Défense des Émirats a indiqué dans un avis, en attribuant les attaques à l'Iran, que les systèmes de défense aérienne du pays ripostent aux attaques de missiles et de drones tirés en direction du pays.

Le ministère a également affirmé que les bruits entendus dans différentes régions des Émirats sont dus au fonctionnement des systèmes de défense aérienne lors de la riposte à ces menaces.

Le ministère de la Défense des Émirats n'a pas encore publié plus de détails sur le nombre de missiles et de drones, le lieu de l'interception ou l'étendue des éventuels dégâts.

Reportage de Reuters sur plusieurs explosions entendues à Doha, au Qatar

L'agence de presse Reuters a également rapporté du Qatar que des bruits de deux explosions ont été entendus dans la ville de Doha et que le gouvernement du pays a simultanément envoyé une alerte de sécurité sur les téléphones portables des citoyens et des résidents.

Rapport non officiel sur le bombardement de la base aérienne d'Al-Zafra aux Émirats

Certaines sources non officielles ont annoncé que la base aérienne d'Al-Zafra aux Émirats a été touchée par une attaque de missiles.