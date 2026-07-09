Ghalibaf : La cérémonie historique d'adieu au leader martyr en Irak fut une déclaration de vengeance pour lui

Selon l'agence de presse ABNA, le Président du Conseil consultatif islamique a écrit dans un message de remerciement au peuple irakien à l'occasion de la cérémonie grandiose d'adieu à la dépouille du leader martyr de la Révolution : Cet événement n'était pas une simple cérémonie d'adieu et de deuil, mais une déclaration confirmant le comportement et les paroles de ce combattant infatigable, et une revendication de vengeance pour cet être cher, qui fut signée par des millions d'endeuillés auprès des tombeaux sacrés des Ahl al-Bayt (que la paix soit sur eux).