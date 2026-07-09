Nous avons entamé une nouvelle ère sous la direction de l'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei

Selon l'agence de presse ABNA, le message de Mohammad Reza Aref, premier vice-président, publié ce jeudi soir et adressé au noble, patient et épique peuple de l'Iran islamique, dit : Dans l'histoire de chaque pays, il arrive des moments où la fermeté d'une nation est mise à l'épreuve dans le creuset des plus grandes afflictions. Votre participation sans précédent, océanique et profondément significative à la cérémonie de deux jours d'adieu déchirant à l'Imam martyr de la communauté (oumma) à la Mosalla de Téhéran, au grand cortège funèbre à Téhéran et Qom, puis au renouvellement historique de l'alliance de la communauté islamique à Nadjaf et Kerbala, et enfin au tour et à l'inhumation dans sa demeure éternelle au sanctuaire sacré d'Ali ibn Moussa al-Rida (que la paix soit sur lui) est l'incarnation concrète de la loyauté exceptionnelle d'une nation qui a suscité l'admiration et la stupéfaction du monde, et sans aucun doute, le nom de « nation de l'Imam Hossein (que la paix soit sur lui) » est le nom le plus digne pour cette nation unique.

Aref a ajouté : L'Iran puissant, sous la direction de l'Imam martyr de la communauté (oumma) et grâce à sa vision stratégique et perspicace, a traversé sain et sauf les violentes tempêtes régionales et internationales. Le leader martyr de la communauté (oumma) était l'incarnation concrète de la résistance contre l'arrogance et de la lutte contre le despotisme international, et il n'a jamais incliné la tête devant l'intimidation des puissances factices du monde.

Le premier vice-président a précisé : Si aujourd'hui l'Iran islamique se tient au carrefour de la science et de la technologie mondiales et repousse les frontières de la connaissance vers l'autorité scientifique, c'est entièrement grâce à la vision à long terme et au soutien sans faille de ce leader sage. La science et la technologie faisaient partie des préoccupations quotidiennes majeures de Sa Sainteté, et les bonds scientifiques du pays dans divers domaines sont le fruit du jeune arbre qu'il a cultivé pendant des années au prix de sa peine de cœur.

Il a poursuivi : Au nom du gouvernement de la République islamique d'Iran, j'exprime ma sincère gratitude à toutes les composantes de la noble nation iranienne et à toutes les nations qui ont participé aux cérémonies d'adieu et de sépulture de l'Imam martyr, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à cette grande épopée – les efforts sincères, la planification et les actions variées des différents secteurs, les activistes des organisations populaires, les confréries religieuses et les institutions publiques, les municipalités qui ont assumé sans contrepartie la charge principale de l'accueil, du repas et de l'hébergement des pèlerins ; le commandement et le corps dévoué des Gardiens de la Révolution islamique et des forces de l'ordre, qui, en concevant les couches de sécurité et de trafic les plus complexes, ont garanti la sécurité absolue de cet océan humain bouillonnant dans les conditions sensibles actuelles ; les gouverneurs des provinces où ont eu lieu les cérémonies d'adieu et de sépulture, les forces infatigables du Croissant-Rouge et des services d'urgence du pays, qui, par des permanences jour et nuit sur les routes et les places, ont fourni des soins médicaux et des secours immédiats à des millions de endeuillés et ont montré des exemples de sacrifice concret.