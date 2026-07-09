Araghchi : La rhétorique des responsables américains est un signe manifeste de rupture d'engagement

Selon l'agence de presse ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a eu un entretien téléphonique ce jeudi soir avec le maréchal Asim Munir, commandant de l'armée pakistanaise, au cours duquel il s'est entretenu et a échangé des points de vue sur les derniers développements régionaux.

Lors de cet entretien, le ministre iranien des Affaires étrangères, tout en condamnant fermement les attaques agressives de l'armée américaine contre diverses régions de l'Iran, qui constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et une infraction manifeste aux dispositions du mémorandum d'accord d'Islamabad (mettant fin à la guerre), a qualifié la rhétorique et les aveux des responsables américains concernant le non-respect de ce mémorandum de signe manifeste de rupture d'engagement et de poursuite des politiques bellicistes de Washington.

Araghchi a également, tout en mettant en garde contre toute aventure de l'armée américaine, souligné la détermination et la volonté ferme du peuple iranien et des forces armées courageuses de la République islamique d'Iran à défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité nationale du pays.