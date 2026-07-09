Adieu grandiose au leader martyr à Machhad ; prière funéraire historique sur la dépouille du guide de la communauté oumma

L'agence de presse ABNA, groupe des Provinces : La dépouille du martyr de la Révolution, après les cérémonies d'adieu à Téhéran, Qom et en Irak, est arrivée jeudi après-midi 18 Tir à Machhad, accueillie par une foule en liesse.

Selon les prévisions, la dépouille sacrée de l'imam martyr sera inhumée, après la cérémonie funèbre, dans le sanctuaire sacré de l'imam Reza (Astan-e Qods-e Razavi).

La fondation Astan-e Qods-e Razavi, en plus de la préparation des infrastructures pour le service des pèlerins du sanctuaire sacré, a mis en place des programmes culturels et promotionnels spéciaux pour les rites funéraires du leader martyr.

Ainsi, après la fin du cortège funèbre sur l'avenue de l'imam Reza (que la paix soit sur lui), la prière funéraire sera célébrée sur la dépouille sacrée du leader martyr et des autres membres martyrs de sa famille dans le sanctuaire sacré de l'imam Reza.

À cette fin, étant donné que la cour du Prophète (que la paix soit sur lui) et les cours environnantes se trouvent au point terminal du parcours du cortège et du flux des pèlerins, les rangées majestueuses de la prière seront dressées du côté nord du sanctuaire sacré, le long de l'avenue Cheikh Tabarsi.

Par ailleurs, des programmes spéciaux de deuil avec la participation des panégyristes de la Ahl al-Bayt (que la paix soit sur eux) et des récitateurs internationaux du Saint Coran se déroulent en continu, avec pour épicentre la cour du Prophète (que la paix soit sur lui).