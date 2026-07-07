Le martyre du leader de la Révolution a élargi le front de résistance et rendu l'Iran plus puissant sur la scène régionale et mondiale

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA), Hassan Hanizadeh, expert en questions politiques, dans un entretien avec le correspondant d'ABNA, a décrit le leader martyr de la Révolution islamique comme l'une des personnalités les plus exceptionnelles du monde islamique au cours du dernier siècle après l'imam Khomeini (que Dieu l'agrée) et a déclaré : il a joué un rôle irremplaçable dans les domaines intérieur, régional et international.

Évoquant la vaste connaissance, la maîtrise politique, sociale, médiatique et internationale du leader martyr, il a noté : sa maîtrise des différents aspects des questions intérieures et mondiales a fait de lui une personnalité exceptionnelle et historique. Au cours des 37 années de direction, la République islamique d'Iran est entrée dans les périodes historiques les plus sensibles et les plus dangereuses, mais la perspicacité, l'intelligence et la connaissance précise du défunt des menaces pesant sur la Révolution islamique et le monde islamique ont permis de préserver la Révolution et de protéger l'Iran.

Hanizadeh a cité l'une des caractéristiques les plus marquantes du leader martyr comme étant sa vision transcendant les confessions et unificatrice, et a ajouté : il a toujours évité les approches tribalistes, s'efforçant de créer une unité large entre les peuples islamiques et de former un front global contre le régime sioniste et les puissances arrogantes.

Il a poursuivi : la vision large du monde, la perspective humaine, morale et islamique, ainsi que la connaissance précise de l'ennemi par le leader martyr ont conduit les puissances arrogantes à nourrir une haine profonde contre lui et à penser qu'en l'assassinant, elles pourraient semer le doute dans la société islamique et le peuple iranien et préparer le terrain pour la chute de la République islamique ; mais ce calcul était complètement erroné.

Cet expert politique a précisé : le martyre du leader martyr n'a pas affaibli la République islamique, mais a renforcé l'unité intérieure et la cohésion du monde islamique. La participation de personnalités de plus de cent pays et de plus de 20 millions de personnes à la cérémonie funéraire, et ce dans des conditions de menaces sécuritaires et de situation régionale particulière, témoigne de la haute position du défunt auprès du peuple iranien et du monde islamique.

Il a ajouté : cette présence massive a montré que le martyre du leader martyr a créé un front plus large contre l'arrogance mondiale, et que ses 37 années de direction ont été précises, calculées et tournées vers l'avenir. C'est pourquoi son martyre a accru la dignité du peuple iranien et renforcé la position régionale et internationale de la République islamique, et a fait de cette cérémonie funéraire un événement historique et sans précédent dans le monde.

Hanizadeh, évoquant le rôle du leader martyr dans la formation de l'axe de résistance, a déclaré : dès sa jeunesse, il a commencé sa lutte non pas pour le pouvoir, mais pour organiser un front large contre l'arrogance, et avec une compréhension profonde du danger de l'expansion du sionisme, il a accepté l'axe de résistance comme le modèle principal de confrontation au front du faux.

Il a ajouté : tant pendant sa présidence que pendant sa direction, il a toujours souligné la nécessité d'un front uni entre tous les courants combattants, y compris les mouvements de libération du monde. Malgré les sanctions et les pressions énormes, il a toujours insisté sur l'unité de la Oumma islamique et le renforcement de la résistance.

Cet analyste politique a noté : l'accent mis par le leader martyr sur le renforcement du front de résistance a conduit à l'élargissement croissant de cet axe, et ses effets sont clairement visibles dans l'instabilité interne du régime sioniste. Une partie importante de ces réalisations est le résultat de son approche stratégique et combattante en faveur de la résistance.

Dans une autre partie de ses propos, il a qualifié le « jihad d'explication » de l'un des mots-clés les plus importants du leader martyr et a déclaré : l'évitement des divergences religieuses et la lutte contre la guerre médiatique de l'ennemi étaient parmi ses préoccupations majeures. La compréhension profonde du leader martyr des médias et des opérations psychologiques des puissances arrogantes l'a amené à proposer le jihad d'explication comme une stratégie fondamentale au niveau du monde islamique.

Hanizadeh a ajouté : il considérait le jihad d'explication comme faisant partie du jihad global de la Oumma islamique et soulignait la nécessité d'expliquer les vérités, de dévoiler les objectifs de l'Amérique et du régime sioniste, et de contrer le projet de discorde entre les musulmans. Cette stratégie a joué un rôle important dans l'accroissement de la conscience des peuples islamiques sur les évolutions régionales et mondiales.

Concernant l'avenir de cette stratégie, il a également déclaré : selon les rapports disponibles, le régime sioniste dispose aujourd'hui de plus d'un millier de médias visuels, audio et écrits à travers le monde qui, avec des milliards de dollars, agissent de manière coordonnée contre l'Iran et le monde islamique, et leur objectif principal est de créer un fossé entre les peuples musulmans.

Cet expert politique a conclu en soulignant : dans de telles conditions, le jihad d'explication est une stratégie entièrement combattante dans le domaine de la guerre douce. Le leader martyr a toujours insisté sur la connaissance de l'ennemi, la sensibilisation et l'explication des vérités, et croyait que cette stratégie peut renverser le rapport de force en faveur des peuples islamiques et neutraliser les complots médiatiques des ennemis.