Ammar al-Hakim : Les funérailles du leader martyr en Irak démontrent la solidarité des deux peuples

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA), Sayyid Ammar al-Hakim, chef du mouvement « Al-Hikma » d'Irak, dans un entretien avec la chaîne « Al-Mayadeen », tout en soulignant la nécessité du monopole des armes par l'État, a précisé que ce processus ne signifie en aucun cas un affaiblissement ou une dissolution d'« Al-Hachd al-Chaabi », et a en même temps souligné la profondeur des relations entre l'Irak et la République islamique d'Iran ainsi que le respect de Téhéran pour la souveraineté de l'Irak.

Al-Hakim a déclaré : la remise des armes à l'État est stipulée dans la Constitution irakienne, et l'autorité religieuse suprême l'a également souligné ; ce sujet figure également dans les programmes des gouvernements irakiens.

Le chef du mouvement « Al-Hikma » d'Irak a insisté : la structure d'« Al-Hachd al-Chaabi » doit être reconstruite et réorganisée afin de devenir une force militaire plus cohérente, plus disciplinée et plus puissante.

Il a poursuivi : après avoir dépassé la phase de lutte contre Daech, il est opportun qu'« Al-Hachd al-Chaabi » devienne une institution militaire qui n'a aucune dépendance envers les courants et partis politiques.

Al-Hakim a souligné : « Al-Hachd al-Chaabi » est l'un des piliers fondamentaux du système de défense irakien ; l'armée a ses missions, la police fédérale a ses tâches spécifiques, et « Al-Hachd al-Chaabi » accomplit également ses propres missions particulières.

Il a ajouté : le monopole des armes par l'État doit s'accompagner d'un plus grand soutien à l'institution d'« Al-Hachd al-Chaabi », de son institutionnalisation correcte et d'une révision de ses structures organisationnelles.

Le chef du mouvement « Al-Hikma » d'Irak a fait remarquer : il n'est nullement question de mettre de côté, de fusionner ou de dissoudre « Al-Hachd al-Chaabi ».

Al-Hakim a également déclaré : d'après ce que j'ai entendu de personnes qui ont rencontré l'envoyé spécial américain, ainsi que des contacts avec le Premier ministre irakien, cet envoyé n'est pas intervenu dans les affaires irakiennes. À ce jour, je n'ai pas été informé que les États-Unis ou tout autre pays auraient demandé à l'Irak de rompre ses relations avec la République islamique d'Iran.

Le chef du mouvement « Al-Hikma » d'Irak, évoquant les relations entre Bagdad et Téhéran, a poursuivi : les relations entre l'Irak et l'Iran sont des relations historiques, profondes et multidimensionnelles, et tous souhaitent que l'Irak soit un pays indépendant, jouissant d'une pleine souveraineté et d'une prise de décision autonome.

Al-Hakim a continué : je n'ai jamais entendu de la République islamique d'Iran et de ses dirigeants qu'ils souhaitent la subordination de l'Irak ou une ingérence dans les affaires intérieures de l'Irak. Ce que j'ai entendu de l'Iran et de ses dirigeants, c'est qu'ils souhaitent un Irak indépendant, souverain et doté d'une prise de décision autonome.

Il a également déclaré, en référence au martyre du chef de la Révolution islamique d'Iran : le peuple irakien a exprimé une grande compassion pour le martyre de Sayyid Ali Khamenei, son innocence et l'acte terroriste et soudain qui a conduit à son martyre.

Le chef du mouvement « Al-Hikma » d'Irak a poursuivi : le peuple irakien, lors de cette cérémonie funéraire, déclare sa solidarité avec le peuple iranien, son innocence et l'imam martyr.

Al-Hakim a appelé le peuple irakien à se joindre aux funérailles du corps de l'ayatollah Khamenei et, par une présence massive, à transmettre le message de solidarité entre les deux peuples.