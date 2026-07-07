Détails de la planification irakienne pour les funérailles du leader martyr : de la couverture médiatique extensive aux dispositions sécuritaires et

Selon l'Agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), le général de corps d'armée Dr « Saad Maan », porte-parole du Comité supérieur pour l'organisation des funérailles du corps du leader martyr de la Oumma en Irak, a déclaré : Un comité supérieur et plusieurs sous-comités ont été formés pour superviser les préparatifs liés aux funérailles du martyr, le grand ayatollah Seyyed Ali Khamenei (que son âme soit sanctifiée). Tous les préparatifs nécessaires à la tenue de cette cérémonie sont achevés.

Il a poursuivi : Toutes les institutions et unités sécuritaires irakiennes participent à l'exécution du plan de sécurité spécial pour assurer les funérailles du leader martyr, le grand ayatollah Seyyed Ali Khamenei (que son âme soit sanctifiée). La longueur du parcours du cortège à Nadjaf al-Ashraf est de 6 kilomètres. Le parcours de la cérémonie à Kerbela al-Moalla sera également de 5,8 kilomètres. 751 points de service (mokab) participeront aux funérailles du leader martyr, le grand ayatollah Seyyed Ali Khamenei (que son âme soit sanctifiée) à Nadjaf al-Ashraf et Kerbela al-Moalla, et ce nombre est susceptible d'augmenter.

Le porte-parole du Comité supérieur pour l'organisation des funérailles du corps du leader martyr de la Oumma en Irak a ajouté : Plus de 3 000 journalistes irakiens, arabes et étrangers couvriront les funérailles du martyr, le grand ayatollah Seyyed Ali Khamenei (que son âme soit sanctifiée) en Irak. 2 500 caméras et 23 centres de diffusion en direct assureront la couverture médiatique de cette cérémonie.

Concernant les dispositions médicales et de circulation pour les funérailles du corps du leader martyr de la Oumma en Irak, il a souligné : 150 ambulances ont été allouées pour la mise en œuvre du plan sanitaire et médical spécial des funérailles à Nadjaf al-Ashraf et Kerbela al-Moalla. Un plan de circulation spécial a également été élaboré pour les provinces de Nadjaf al-Ashraf, Kerbela al-Moalla et les provinces voisines afin d'assurer une circulation fluide des véhicules tout au long de la cérémonie.