Les funérailles du leader martyr en Irak consolident le lien stratégique entre les peuples iranien et irakien

Selon l'agence de presse Ahl al-Bayt (ABNA), le général Ismail Qaani, commandant de la Force Qods, a déclaré dans un message que les funérailles grandioses de la dépouille du leader martyr de la Révolution islamique en Irak sont un symbole de l'unité des deux peuples iranien et irakien et un facteur de renforcement du front de résistance contre les manœuvres américaines.

Le texte intégral du message du général Qaani est le suivant :

« La demande de funérailles pour le leader martyr de la Révolution islamique et la planification massive de ce événement historique par le gouvernement et le peuple irakiens montrent au monde entier la profondeur du lien spirituel entre les deux grands peuples que sont l'Irak et l'Iran. Le soutien du défunt Guide suprême au grand peuple irakien et l'entrée en scène de l'autorité religieuse vénérée ont conduit le martyr Soleimani à combattre aux côtés des jeunes dévoués d'Irak contre Daech et l'Amérique agresseur, jusqu'à ce que le criminel Trump fasse du héros des deux peuples, avec le commandant suprême du Hachd al-Chaabi, Abou Mahdi al-Mouhandis, des martyrs. Les funérailles sans précédent de la dépouille sacrée de notre Imam martyr en Irak, tout comme les funérailles grandioses des martyrs Soleimani et Abou Mahdi, renforceront les poings serrés des deux peuples contre les manœuvres américaines et rendront plus vive la ligne rouge de la vengeance sanglante. »