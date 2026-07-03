Téhéran : hommage des élites mondiales au Leader martyr au Musallah

Ce vendredi matin, le Musallah de Téhéran a accueilli une cérémonie d'adieu solennelle en présence des dépouilles du Leader martyr de la Révolution islamique. Des personnalités religieuses, politiques et culturelles de nombreux pays, aux côtés de milliers de citoyens iraniens, ont rendu hommage à celui qui a guidé la nation pendant des décennies. Les participants ont souligné l'unité nationale et la détermination à poursuivre la voie tracée par le défunt Guide, tandis que les délégations internationales ont exprimé leur solidarité avec le peuple iranien en ce moment de deuil.

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