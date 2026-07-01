Attaques de drones du régime sioniste contre Gaza ; trois Palestiniens martyrs

Selon l'agence de presse Abna, des frappes de drones de l'armée du régime sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza, mardi soir, ont fait au moins trois martyrs palestiniens, dont un enfant, et 19 blessés.

Des sources médicales et des témoins oculaires ont rapporté qu'une frappe de drone du régime sioniste contre la zone d'Al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younès, a fait trois martyrs et 17 blessés.

Également dans le nord de la bande de Gaza, deux Palestiniens ont été grièvement blessés dans deux frappes distinctes de drones contre des maisons d'habitation dans la zone d'Al-Falouja, dans le camp de Jabalia, et dans le quartier de Cheikh Radwan, dans la ville de Gaza.

Des témoins ont souligné que ces frappes ont visé des zones situées en dehors du périmètre de déploiement des forces du régime sioniste et couvertes par l'accord de trêve.

Dans une autre attaque, les secouristes ont extrait des décombres le corps d'un Palestinien qui avait été martyrisé lors d'une précédente frappe aérienne du régime sioniste près de la place Koweït, dans le quartier d'Az-Zeitoun, à Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé qu'en raison des violations répétées de l'accord de trêve par le régime sioniste, 1 053 Palestiniens ont été martyrisés et 3 406 autres blessés jusqu'à présent.

Parallèlement, le mouvement de résistance islamique Hamas, tout en se félicitant du déploiement de forces internationales dans la bande de Gaza, a exprimé l'espoir que cette mesure jettera les bases d'une séparation des civils palestiniens des forces d'occupation et mettra fin aux agressions et aux violations répétées du régime sioniste.

Selon des rapports, des véhicules et des équipements logistiques des forces internationales de stabilité sont entrés dans la bande de Gaza dans le cadre du plan de cessez-le-feu, et des images publiées montrent l'arrivée de ces équipements dans la région.