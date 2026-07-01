Révélation de la coopération de l'entreprise « Meta » avec Israël pour la suppression de contenu lié à la guerre contre l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, des documents publiés par le média américain « The Intercept » montrent que le gouvernement israélien, pendant la guerre contre l'Iran, a demandé à l'entreprise « Meta » de supprimer des dizaines de contenus publiés sur Facebook et Instagram, y compris des contenus pro-iraniens, des contenus critiques envers Israël et des images liées aux frappes de missiles iraniennes.

Selon le rapport du journal « The Intercept », les demandes du régime sioniste comprenaient la suppression de publications soutenant l'Iran, de documents hostiles à Israël, d'images et de vidéos liées aux conséquences des frappes de missiles iraniennes, ainsi que de comptes d'utilisateurs publiant des analyses militaires.

Ces documents montrent également que l'entreprise « Meta » a accepté une partie de ces demandes et a supprimé certains des contenus désignés, bien que la base juridique ou les critères de cette décision n'aient pas été clairement énoncés dans tous les cas.

Dans une autre partie de ce rapport, il est indiqué qu'un des gestionnaires de Meta, qui avait précédemment collaboré avec Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a joué le rôle d'intermédiaire entre le régime sioniste et cette entreprise pour assurer le suivi de la suppression de contenu sur les plateformes Facebook et Instagram.

Le média américain « The Intercept » n'a pas publié davantage de détails sur le nombre exact de contenus supprimés ou sur la réaction officielle de l'entreprise Meta à ces documents.