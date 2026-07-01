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Un responsable israélien : Dans la guerre contre l'Iran, nous avons fait face à des attaques de missiles sans précédent

1 juillet 2026 - 10:01
Code d'info: 1833937
Source: ABNA
Un responsable israélien : Dans la guerre contre l'Iran, nous avons fait face à des attaques de missiles sans précédent

Le chef de l'organisation de défense antimissile du régime sioniste a reconnu que ce régime, au cours de la récente guerre contre l'Iran et à la suite de la réponse militaire de Téhéran, a été confronté à une vague sans précédent et continue d'attaques de missiles.

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Yaman Net, « Moshe Patel », chef de l'organisation de défense antimissile du régime sioniste, a déclaré que ce régime, au cours de la guerre qu'il a engagée avec les États-Unis contre l'Iran, ainsi qu'à la suite de la réponse militaire iranienne, a été confronté à des attaques de missiles continues et sans précédent.

Patel, évoquant l'intensité des attaques, a déclaré qu'Israël avait été confronté à un volume de tirs de missiles sans précédent pendant ce conflit.

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