Un responsable israélien : Dans la guerre contre l'Iran, nous avons fait face à des attaques de missiles sans précédent

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Yaman Net, « Moshe Patel », chef de l'organisation de défense antimissile du régime sioniste, a déclaré que ce régime, au cours de la guerre qu'il a engagée avec les États-Unis contre l'Iran, ainsi qu'à la suite de la réponse militaire iranienne, a été confronté à des attaques de missiles continues et sans précédent.

Patel, évoquant l'intensité des attaques, a déclaré qu'Israël avait été confronté à un volume de tirs de missiles sans précédent pendant ce conflit.