Selon l’agence de presse ABNA, Nawaf al-Moussaoui, ancien député du Parlement libanais et haut responsable du Hezbollah, a affirmé que Joseph Aoun, président du Liban, est celui qui veut une guerre civile au Liban, et qu’il fait pression sur le commandant de l’armée, Rodolphe Haykal, pour qu’il démissionne, mais que le commandant de l’armée refuse cette demande.

Al-Moussaoui a rassuré le peuple libanais en affirmant que l’accord-cadre signé à Washington entre les représentants du gouvernement libanais et le régime sioniste est sans valeur et ne suscite aucune inquiétude.

Par ailleurs, la chaîne 12 de la télévision israélienne, citant des sources informées, a rapporté que le gouvernement libanais a officiellement demandé à Washington de ne pas publier l’« annexe sécuritaire » de l’accord-cadre avec ce régime. Les analystes estiment que cette demande de confidentialité est la preuve de la nature honteuse de ces annexes, qui contiennent vraisemblablement des clauses contraires à la souveraineté nationale du Liban et à l’acceptation de conditions de sécurité imposées par l’occupant.

Simultanément à l’annonce de la signature de cet accord, la capitale libanaise, Beyrouth, a été le théâtre de manifestations contre cet accord, que les manifestants ont considéré comme honteux et comme une trahison de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban.