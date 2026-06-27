Foreign Policy : Les munitions utilisées dans la guerre contre l'Iran sont plus nombreuses que les statistiques annoncées

Selon l'agence de presse Abna, le magazine Foreign Policy, dans un rapport sur les stocks d'armes utilisés par les États-Unis dans la guerre contre l'Iran, citant Brad Cooper, commandant du Commandement central des États-Unis (CENTCOM), lors d'une audience au Sénat le mois dernier, a rapporté que l'armée américaine a utilisé 14 000 munitions offensives pendant la guerre.

Foreign Policy a ajouté : Un récent rapport du Centre d'études stratégiques et internationales des États-Unis estime que l'ampleur réelle de la réduction des munitions pourrait être encore plus grande, car il faut également prendre en compte les munitions utilisées dans les systèmes de défense aérienne, tels que les missiles Patriot et les systèmes THAAD.

Dans ce rapport, il est indiqué : Le gouvernement américain cherche à augmenter sa capacité de production en utilisant des usines automobiles. Selon ce rapport, Trump a annoncé lundi dernier que des entreprises comme Ford et General Motors consacreront certaines de leurs usines à la production d'armes.

Auparavant, le New York Times avait également rapporté que l'administration Trump est confrontée à divers défis pour reconstituer les munitions utilisées dans cette guerre.