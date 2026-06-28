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Eisenkot : Netanyahou n'est pas digne de faire la morale

28 juin 2026 - 12:39
Code d'info: 1832604
Source: ABNA
Eisenkot : Netanyahou n'est pas digne de faire la morale

Un membre de la Knesset du régime sioniste et une figure majeure de l'opposition au cabinet de Tel-Aviv a vivement critiqué Benyamin Netanyahou, le tenant pour responsable de la situation critique actuelle d'Israël.

Selon l'agence de presse « Abna », « Gadi Eisenkot », ancien chef d'état-major de l'armée du régime sioniste et actuel membre de la Knesset, a déclaré à Netanyahou : « Un Premier ministre qui nous a aveuglément fait descendre au plus bas niveau historique et qui agit en attisant les divisions et en provoquant la société, n'est pas digne des habitants (des territoires occupés) et n'a pas la légitimité pour faire la morale sur l'unité. »

Il y a quelques jours, il avait également publié un article dans le journal « Yedioth Ahronoth » dans lequel il écrivait : « Le Liban a été le cimetière politique des Premiers ministres (du régime) israélien, de Menahem Begin à Ehud Olmert, et aujourd'hui Netanyahou y est enfoncé jusqu'au cou. »

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