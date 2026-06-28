Eisenkot : Netanyahou n'est pas digne de faire la morale

Selon l'agence de presse « Abna », « Gadi Eisenkot », ancien chef d'état-major de l'armée du régime sioniste et actuel membre de la Knesset, a déclaré à Netanyahou : « Un Premier ministre qui nous a aveuglément fait descendre au plus bas niveau historique et qui agit en attisant les divisions et en provoquant la société, n'est pas digne des habitants (des territoires occupés) et n'a pas la légitimité pour faire la morale sur l'unité. »

Il y a quelques jours, il avait également publié un article dans le journal « Yedioth Ahronoth » dans lequel il écrivait : « Le Liban a été le cimetière politique des Premiers ministres (du régime) israélien, de Menahem Begin à Ehud Olmert, et aujourd'hui Netanyahou y est enfoncé jusqu'au cou. »