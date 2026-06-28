Mohamed Raad : l'objectif de l'accord du gouvernement libanais est de fournir une couverture politique pour la poursuite de l'occupation

Selon l'agence de presse « Abna », Mohamed Raad, président du groupe « Fidélité à la résistance » au Parlement libanais, tout en condamnant l'accord honteux récemment conclu entre le gouvernement pro-occidental de Beyrouth et les sionistes aux États-Unis, a déclaré : « La déclaration publiée par le cadre tripartite dit de Washington, impliquant les États-Unis, Israël et le Liban, révèle une distorsion des faits et des concepts, notamment en ce qui concerne la résistance légitime, ses droits et son rôle national, ainsi que ceux qui constituent une menace réelle et légale pour la souveraineté du Liban. Cette déclaration dénature délibérément la vérité et adopte et commet délibérément des actes interdits et répréhensibles.»

Il a ajouté : « Cette déclaration reflète également la soumission totale des autorités libanaises aux États-Unis et leur complicité avec l'ennemi sioniste contre leur propre peuple, un peuple profondément enraciné dans sa terre, rejetant l'occupation israélienne, et qui est ferme, prêt au sacrifice et refuse de capituler ou de se rendre.»

Mohamed Raad a souligné : « La position des autorités libanaises, telle qu'exprimée dans la déclaration, dépasse la simple honte, l'ignominie et la malice. Elle constitue une trahison de la souveraineté du Liban, des droits et des intérêts du peuple libanais, de sa dignité et de ses idéaux, ainsi qu'une méprise flagrante des Libanais, leur tromperie et la distorsion de leur volonté nationale libre et noble.»

Il a ajouté : « L'essence de cet accord est de fournir une couverture politique à la poursuite de l'occupation du Liban par le régime sioniste et de créer une échappatoire pour les États-Unis afin qu'ils se soustraient à leur obligation de contraindre Israël à un retrait complet.»

Il a déclaré : « L'essence de cet accord-cadre réside dans son rôle diabolique et funeste, visant à légitimer l'occupation du Liban par les occupants israéliens et à permettre aux États-Unis d'éluder leur engagement explicite envers l'Iran concernant leur responsabilité de faire pression sur Israël pour un retrait complet du Liban et le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Le préambule de cet accord-cadre déclare que le Liban, sous supervision américaine, a accepté les conditions d'Israël pour le retrait, et que les deux parties se sont engagées à désarmer la résistance comme préalable à un redéploiement israélien, et non à un retrait complet.»

Raad a souligné : « C'est une déclaration funeste et totalement inacceptable et rejetée. Que Dieu protège le Liban et le peuple libanais... et que la responsabilité incombe aux personnes nobles, libres, courageuses et indépendantes.»