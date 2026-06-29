Velayati : La liberté du Liban sans indépendance politique est une cage dorée

Selon l’agence de presse ABNA, Ali Akbar Velayati, conseiller international du guide de la Révolution islamique, a publié un message sur l’un des réseaux sociaux dans lequel, évoquant les événements au Liban, il a écrit : « Après des années d’expérience diplomatique, je dis : “La liberté sans indépendance politique est une cage dorée” ; le Hezbollah est le pilier de la tente et le véritable gardien de l’existence et de l’indépendance du Liban ».