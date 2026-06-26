L'Irak prêt à accueillir le leader martyr de la Oumma ; le Moharram de cette année est devenu le Moharram de Hussaini-Khamenei

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), suite au martyre du guide de la Révolution islamique, l'ayatollah Khamenei, d'importants préparatifs ont été entamés en coordination avec les institutions irakiennes et l'ambassade d'Iran pour organiser la cérémonie funéraire de son corps dans les villes de Nadjaf et de Kerbala le 17 Tir (8 juillet). Cet événement devrait se dérouler avec la participation de millions d'Irakiens et en tant que symbole de la profondeur des liens stratégiques entre les deux nations.

Compte tenu des demandes répétées du peuple irakien, des oulémas, des tribus, des clans et des élites d'accueillir le leader martyr de la révolution en Irak, la cérémonie funéraire de son corps pur aura lieu le mercredi 17 Tir dans les villes de Nadjaf et de Kerbala. Des informations précises sur l'heure et le lieu seront fournies par les responsables du gouvernement irakien.

Cette année, le Moharram de Hussaini en Irak a pris une autre couleur. Les endeuillés de Hussain dans les confréries religieuses et les récitants de poèmes funèbres ont récité des poèmes à la gloire du leader martyr de la Oumma. Les images de l'Imam Khamenei sur les murs des husseiniyas et dans les rues d'Irak témoignent de l'affection et de la loyauté des chiites irakiens envers le leader martyr de la Révolution islamique.