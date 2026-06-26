Cheikh Naïm Kassem : Le récent mémorandum d'accord est une déclaration officielle de la défaite des États-Unis et d'Israël

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Cheikh Naïm Kassem, secrétaire général du Hezbollah libanais, dans son discours à l'occasion de l'Achoura, a qualifié ce jour de symbole de l'histoire en matière de sacrifice, de générosité et d'immortalité. Il a déclaré que la scène de l'Achoura est une mobilisation révolutionnaire authentique qui change l'équation et renverse les tyrans.

Cheikh Kassem, soulignant que le dépôt des martyrs, des blessés et des prisonniers est une responsabilité sur nos épaules, et que nous protégerons ce pour quoi ils se sont sacrifiés, a ajouté : nous ne sommes plus confrontés à une Kerbala historique, mais à une Kerbala reliant le passé au présent et à l'avenir.

Le secrétaire général du Hezbollah libanais a noté : nous avons été confrontés à une guerre visant à détruire l'existence du Hezbollah, sa base populaire et les citoyens qui lui sont liés au Liban.

Cheikh Kassem a poursuivi en disant que le régime sioniste est présent au Liban parce qu'il veut l'occuper dans le cadre du projet du « Grand Israël », et que la résistance est née précisément à cause de cette agression et de cette occupation.

Le secrétaire général du Hezbollah a qualifié l'agression terrestre, maritime et aérienne conjointe des États-Unis et du régime sioniste contre les civils de grande guerre et de danger sérieux, et qu'ils ont déclenché la guerre pour détruire l'existence du Hezbollah.

Il a souligné que le peuple libanais, par sa position semblable à celle de Kerbala, a pu stopper cette agression et réaliser un grand succès.

Cheikh Naïm Kassem a déclaré : nous avons vaincu le projet israélo-américain et sommes entrés dans une nouvelle phase, et quiconque veut faire quelque chose doit agir en fonction de cette nouvelle phase.

Le secrétaire général du Hezbollah a exprimé que la présence du régime sioniste au Liban n'est pas due aux missiles, mais parce qu'il veut l'avaler et l'occuper.

En évoquant les développements de l'incitation à la guerre américano-sioniste contre l'Iran et en remerciant la position de l'Iran en faveur du soutien à la résistance libanaise, il a poursuivi : l'Iran a pu résister et parvenir à un mémorandum d'accord qui est une déclaration officielle de la défaite des États-Unis et d'Israël.

Cheikh Naïm Kassem a souligné la nécessité d'utiliser la voie de l'entente entre l'Iran et l'Amérique en tant que principal garant de la souveraineté du Liban, avec une force exceptionnelle que Dieu Tout-Puissant a envoyée comme un don céleste pour le Liban.

Le secrétaire général du Hezbollah, soulignant que « le régime sioniste n'a d'autre choix que de se retirer complètement de chaque centimètre du sol libanais et de cesser son agression », a ajouté : Israël doit partir sans condition.

Cheikh Naïm Kassem, évoquant les positions hostiles du gouvernement libanais envers le Hezbollah, a souligné que les responsables libanais ne peuvent pas être hostiles à la moitié du peuple libanais. Il a ajouté : la résistance est forte, et si vous suivez la voie de la souveraineté du Liban, nous sommes avec vous. La résistance continue par son existence, sa présence, ses décisions et ses capacités, et elle est le pilier de l'indépendance et de la liberté du Liban.

Il a ajouté : les personnalités gouvernementales doivent unir leurs rangs face à l'ennemi et cesser d'exécuter les diktats de la tutelle et des intérêts américano-israéliens.

Cheikh Naïm Kassem, s'adressant aux responsables libanais, a dit : nous vous tendons la main de l'aide, et la résistance dans la souveraineté du Liban est avec vous.