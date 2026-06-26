Ben-Gvir : La trêve au Liban ne durera pas

Selon l'agence de presse ABNA citant Al Jazeera, « Itamar Ben-Gvir », ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste, a déclaré dans une interview à la chaîne 7 de la télévision israélienne que la trêve au Liban ne peut pas se poursuivre.

Les déclarations de ce ministre sioniste extrémiste interviennent alors que le régime d'occupation a reconnu six violations de la trêve au cours de la semaine dernière.

L'armée du régime sioniste a annoncé dans un rapport qu'elle avait mené six frappes aériennes la semaine dernière contre des personnes armées représentant une menace pour les forces d'occupation dans le sud du Liban.

L'agence de presse officielle libanaise a rapporté que les forces d'occupation, avec des véhicules militaires et des bulldozers, ont avancé de la région de Hadatha vers les environs de Haris et se sont installées dans l'une des maisons.

Les sionistes ont mené une vaste opération de nettoyage dans la région tandis que des drones de reconnaissance et d'attaque survolaient abondamment le ciel.